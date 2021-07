Brasil ganha primeira medalha nas Olimpíadas de Tóquio

247 - O skatista Kelvin Hoefler conquistou neste domingo (25) a primeira medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A prata foi obtida na categoria street, com 36.15 pontos na soma de suas quatro melhores notas na final.

O japonês Yuto Horigome foi o primeiro colocado, com o norte-americano Jagger Eaton também no pódio do street, no Ariake Sports Park.

Os também brasileiros Giovanni Vianna (12º) e Gustavo Felipe (14º) ficaram pelo caminho, já que apenas oito passavam.

Kelvin Hoefler , de 28 anos, começou como surfista. É um dos principais representantes da modalidade street no Brasil.

