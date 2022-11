Brasil inicia preparação para Copa em Turim

Apoie o 247

(ANSA) - A seleção brasileira começa nesta segunda-feira (14) em Turim, na Itália, os preparativos para a Copa do Mundo do Catar.

O primeiro dia do plantel no CT da Juventus será marcado por testes físicos para checar as condições dos jogadores. Após a conclusão dos exames, Tite poderá colocar em prática os treinos técnicos e táticos.

O zagueiro Marquinhos e o atacante Antony são as grandes preocupações dos médicos da seleção. O defensor do Paris Saint-Germain teve um "desconforto muscular" e ficou de fora do jogo contra o Auxerre, já o atleta do Manchester United não entra em campo desde outubro por ter sido diagnosticado com um problema no flexor do quadril direito.

O goleiro Weverton, o meio-campista Everton Ribeiro e o atacante Pedro foram os primeiros jogadores da seleção a se apresentar. O trio chegou ao lado de toda a comissão técnica e o staff da pentacampeã.

