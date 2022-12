Brasil se mantém no topo do ranking da Fifa; Argentina alcança segundo lugar

Apoie o 247

ICL

247 - A seleção brasileira, eliminada nas quartas de final da Copa do Catar nas mãos da Croácia, se manteve no topo do ranking da Fifa, que classifica, por meio de um sistema de pontos, as melhores equipes nacionais. A Argentina, campeã do mundial do Catar, subiu para o segundo lugar, ganhando uma posição.

A diferença entre os rivais sul-americanos é agora de apenas dois pontos. Segundo a Fifa, a albiceleste teria alcançado o topo do ranking se tivesse vencido a França no tempo normal ou na prorrogação na final da Copa. A partida dramática foi decidida nos pênaltis.

A França é a terceira colocada, subindo uma posição. A Bélgica caiu do segundo para o quarto lugar, à frente da Inglaterra.

Confira abaixo o top 10:

Brasil - 1840,77 pontos (antes 1841,3)

Argentina - 1838,38 (antes 1773,88)

França - 1823,39 (antes 1759,78)

Bélgica - 1781,3 (antes 1816,71

Inglaterra - 1774,19 (antes 1728,47)

Holanda - 1740,92 (antes 1694,51)

Croácia - 1727,62 (antes 1645,64)

Itália - 1723,56 (antes 1726,14)

Portugal - 1702,54 (antes 1676,56)

Espanha - 1692,71 (antes 1715,22)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.