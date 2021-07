Brasil vence EUA de virada e fica perto das quartas do vôlei masculino em Tóquio

A seleção volta à quadra no próximo sábado, contra a França, às 23h05, no horário de Brasília edit

247 - A seleção brasileira masculina de vôlei venceu os EUA de virada por 3 sets a 1 e encaminhou a vaga nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio.

Após a derrota para a Rússia no jogo anterior, o Brasil precisava vencer para não ter de decidir a classificação às quartas de final no último jogo da fase, contra a França. Com o triunfo, praticamente garante a vaga.

O Brasil, agora, soma três vitórias em Tóquio - número de triunfos é o primeiro critério de desempate. A seleção empurrou os EUA e tomou o segundo lugar no grupo B, com oito pontos, atrás da Rússia, informa o G1.

A seleção volta à quadra no próximo sábado, contra a França, às 23h05, no horário de Brasília.

