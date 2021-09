Brasil vence Marrocos no futebol de 5 e disputa ouro contra argentinos

A final do futebol de 5 será cheia de rivalidade. Brasil e Argentina se enfrentarão no próximo domingo, às 5h30 (horário de Brasília) edit

247 - A seleção brasileira de futebol de 5 venceu o Marrocos por 1 a 0 e está na final das Paralimpíadas de Tóquio. Com uma campanha sólida, o Brasil está invicto com sete vitórias no Japão, e é favorito ao título. A seleção brasileira nunca foi derrotada em Jogos Paralímpicos, se consagrando tetracampeã. A informação é do portal UOL.

O Brasil iniciou a campanha em Tóquio com vitória por 3 a 0 contra a China. Na sequência, a equipe goleou Japão e França, ambos os jogos por 4 a 0, e foi para a semifinal com 11 gols marcados e nenhum sofrido na fase de grupos.

A final do futebol de 5 será cheia de rivalidade. Brasil e Argentina se enfrentarão no próximo domingo, às 5h30 (horário de Brasília). As duas equipes disputaram a primeira edição da final do futebol de cinco das Paralimpíadas, em Atenas, em 2004. Naquela ocasião, a seleção brasileira foi superior e bateu o rival nos pênaltis por 3 a 2, tornando o Brasil campeão pela primeira vez.

