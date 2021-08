Brasil vence o México nos pênaltis e está na final das Olimpíadas

247 - Em uma partida emocionante, que foi decidida nos pênaltis, a seleção brasileira de futebol venceu o México nesta terça-feira (3) nos jogos olímpicos, com saldo de 4 gols para o Brasil e apenas 1 gol marcado pelos mexicanos.

Daniel Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier acertaram as cobranças da seleção brasileira no compromisso. Eduardo Aguirre e Johan Vásquez perderam no México, e Carlos Rodríguez fez o único do time mandante.

