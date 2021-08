Brasil vence Rússia por 3 sets a 1 e vai à semi no vôlei feminino em Tóquio

Gabi foi a principal pontuadora da seleção brasileira com 18 pontos, seguida por Rosamaria e Carol Gattaz, que anotaram 16 pontos cada, e Fernanda Garay, que fez 14 edit

Reuters - A seleção brasileira de vôlei feminino derrotou as russas por 3 sets a 1 nesta quarta-feira, e se classificou para a semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando enfrentará a Coreia do Sul por uma vaga na disputa da medalha de ouro.

Nos Jogos do Rio em 2016, as brasileiras, bicampeãs olímpicas em 2008 e 2012, foram eliminadas nas quartas de final para a China.

Mas nesta quarta, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães se recuperou da derrota no set inicial para virar a partida e vencer com parciais de 23-25, 25-21, 25-19 e 25-22 em 2 horas e 2 minutos de jogo na Ariake Arena.

Gabi foi a principal pontuadora da seleção brasileira com 18 pontos, seguida por Rosamaria e Carol Gattaz, que anotaram 16 pontos cada, e Fernanda Garay, que fez 14.

A russa Arina Fedorovtseva, de 17 anos e 1,90m de atura, foi a principal pontuadora da partida com 20 pontos.

Mais cedo, a Coreia do Sul venceu a Turquia, que fazia sua primeira aparição nas quartas de final, em cinco sets, com parciais de 17-25, 25-17, 28-26, 18-25 e 15-13, avançando para as semifinais pela primeira vez desde 2012.

A capitã Kim Yeon-koung liderou o time sul-coreano com 28 pontos, e seus saques inteligentes complicaram a armação de ataque da Turquia.

"As garotas foram impressionantes. Elas estavam realmente focadas no momento e isso fez a diferença", disse o técnico da Coreia do Sul, Stefano Lavarini.

Nas outras partidas de quartas de final disputadas nesta quarta-feira, os Estados Unidos derrotaram a República Dominicana e a Sérvia superou a Itália, ambas em sets diretos, para avançarem às semifinais.

A oposta norte-americana Andrea Drews marcou 21 pontos para levar a equipe a uma vitória na Ariake Arena por 25-11, 25-20 e 25-19. Já a Sérvia passou pelas italianas por 25-21, 25-14 e 25-21.

Sérvias e norte-americanas se enfrentarão na outra semifinal do torneio feminino de vôlei da Tóquio 2020.

