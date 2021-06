Brasileirão: pesquisa mostra que 48% dos jogadores pegaram Covid

Os dados revelaram que 48% dos jogadores da Série A foram infectados pela doença. A pesquisa foi realizada com 625 jogadores de 20 clubes, com idade média de 25 anos edit

Metrópoles - Quatro pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) realizaram um estudo que mapeou os casos de Covid-19 durante o Campeonato Brasileiro 2020. Os dados revelaram que 48% dos jogadores da Série A foram infectados pela doença. A pesquisa foi realizada com 625 jogadores de 20 clubes, com idade média de 25 anos. No total, 302 atletas testaram positivo no exame RT-PCR feito pelos clubes.

Se compararmos ao nível de contágio na população geral no mesmo período, o ano de 2020, o futebol pode ser considerado uma atividade de risco. Segundo o virologista Marcelo Moreno, pesquisador do Departamento de Fisiologia e Patologia da UFPB, o estudo mostra que o risco de se contaminar com o vírus é 13 vezes maior para jogadores de futebol comparados à população geral. No período do estudo, eram 7,7 milhões de casos, ou 3,6% da população brasileira em geral, de 2011,8 milhões de pessoas.

