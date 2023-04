Brasileiro que deu soco em surfista norte-americana também teria esmurrado ex-companheira (imagens fortes)

Apoie o 247

247 - As notícias sobre o soco que o surfista brasileiro João Paulo Azevedo deu na também surfista Sara Taylor na Indonésia mexeram com Carolina Braga. Ela fez uma publicação em uma rede social na tarde desta quinta-feira (6) relatando que já namorou o atleta e parou no hospital após ser agredida por ele. A violência pôs fim ao relacionamento.

"Acordei hoje de manhã com essas notícias, me senti abalada, me aflorou lembrar de tudo o que aconteceu. Conversei com a minha filha em casa. Senti vontade de escrever sobre isso, de desabafar, relembrando o que eu passei", disse Carolina em entrevista ao portal G1.

