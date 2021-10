Brasileiro que inventou spray de barreira será indenizado pela Fifa

Justiça do Rio de Janeiro condenou a Fifa por apropriação do spray de barreira, inventado e patenteado pelo brasileiro Heine Allemagne edit

247 - A Fifa terá que indenizar o brasileiro Heine Allemagne pela apropriação do spray de barreira utilizado em jogos de futebol. A decisão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou a federação, foi unânime entre os colegiados e condenou a entidade, em primeira instância, ao pagamento de indenização de mais de R$ 50 milhões.

De acordo com reportagem do UOL, o processo foi aberto em 2017, quando a Fifa retirou o spray de seu livro de regras, mas manteve o uso em jogos oficiais, incluindo na Copa do Mundo masculina em 2018 e na Copa feminina em 2019.

Entenda

O spray de barreira é utilizado para a marcação do campo com uma espuma, que auxilia no cumprimento da regra de distância na marcação de faltas. A marca some em segundos e não deixa o campo marcado.

