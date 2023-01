Brasília tem plenas condições de segurança para sediar Palmeiras x Flamengo, garante inteventor

Com o 'ok' das autoridades, a CBF anunciou o estádio Mané Garrincha como palco do duelo entre os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2022 edit

247 - O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou que Brasília possui "plena condição de segurança" para sediar a Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, que será disputada em 29 de janeiro (domingo) às 16h, no estádio Mané Garrincha.

Havia dúvida na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a cidade que sediaria a partida. A capital federal era a favorita, mas, como sofreu com atentados terroristas de bolsonaristas golpistas no último domingo (8), havia um temor em relação à segurança do local.

A entidade, então, consultou Cappelli, que deu o sinal verde para a realização do evento. "Fui consultado pela CBF sobre a possibilidade de realização em Brasília do jogo da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo no final deste mês. Afirmei que há plena condição de segurança, se a confederação assim decidir", escreveu o interventor em seu Twitter.

Com o 'ok' das autoridades, a CBF, então, confirmou a capital federal como sede do duelo entre o vencedor do Campeonato Brasileiro de 2022 e o vencedor da Copa do Brasil de 2022.

Caso não fosse possível a realização em Brasília, as cidades de Salvador-BA e Recife-PE também eram cotadas pela entidade para receber a partida.

