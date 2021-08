Britânico ganha prata no boxe e se recusa a colocar medalha: "não quero parecer um bebê mimado, mas estou muito irritado"

247 - Algoz do brasileiro Keno Machado em pontuação controversa nas quartas de final, o pugilista britânico Benjamin Whittaker mostrou pouco espírito esportivo durante a cerimônia de pódio da categoria meio-pesado (até 81kg) do boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020, nesta quarta-feira. Derrotado pelo cubano Arlen Lopez na final, Whittaker não colocou a medalha de prata no peito. Em vez disso, guardou no bolso. A informação é do portal do Globo Esporte.

O britânico chorou bastante durante o pódio. Quase deixou o ringue sem a protocolar foto ao lado dos demais medalhistas, e posou de cara amarrada.

"Você não vence a prata, você perde o ouro. Estou muito decepcionado comigo mesmo, não lutei bem. Sinto-me um fracassado. Não quero me sentir desta forma de novo. Não quero parecer um bebê mimado, mas estou muito irritado que não conquistei o ouro. Não consigo celebrar a prata ainda ", disse o inglês, que pediu desculpas aos compatriotas que acordaram cedo para assistir à sua luta pela televisão e prometeu compensar com um título mundial quando se profissionalizar.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.