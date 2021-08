Bruno Fratus conquista o bronze para o Brasil nos 50 metros livre da natação

247 - O nadador brasileiro Bruno Fratus ganhou a medalha de bronze nos 50 metros livre, ao terminar a prova com o tempo de 21s57. Ele ficou atrás do norte-americano Caeleb Dressel, que anotou 21s07, novo recorde olímpico, e de Florent Manaudou, da França, que fechou a prova com o tempo de 21s55.

"(O grito) está entalado desde 2011, quando disputei meu primeiro mundial. Depois, 2012 aquela Olimpíada do quase. Depois do Rio principalmente. Foi um grito de finalmente medalhista olímpico", disse o brasileiro, de acordo com relato do Globo Esporte.

