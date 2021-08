Brusque "humildimente reconhece erro" e pede desculpas a Celsinho, após chamar de "oportunismo" caso de racismo

247 - O Brusque FC voltou atrás após ter publicado uma nota negando a denúncia de racismo feita por Celsinho, meia do Londrina, contra um dirigente do clube quadricolor. O clube havia chamado a denúncia de "oportunismo".

Em partida na série B no último sábado (28), no estádio Augusto Bauer, um dos dirigentes do Brusque disparou uma ofensa racista contra Celsinho. “Vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha”, disse o homem, segundo o meia.

A nota do Brusque logo após o episódio: "O Brusque F.C. reitera que nenhum de seus diretores praticou qualquer ato de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização do atleta pela falsa imputação de um crime. Racismo é algo grave e não pode ser tratado como um artificio esportivo, nem, tampouco, com oportunismo".

Agora, o clube veio a público "humildemente reconhecer o erro da nota anterior e pedir desculpas”. O Brusque FC é financiado por Luciano Hang, amigo de Jair Bolsonaro e dono da rede de lojas Havan.

Confira a nota na íntegra:

O Brusque Futebol Clube diante do ocorrido vem respeitosamente pedir desculpas ao atleta Celso Honorato Junior pelo transtorno causado a sua pessoa, a nossa torcida, simpatizantes, patrocinadores e imprensa devido ao nosso posicionamento equivocado.

Nosso clube sempre foi e será contra qualquer tipo de discriminação causada por diferenças ideológicas, crença, raça ou gênero, possuímos uma história constituída pela responsabilidade, respeito, transparência e muito trabalho.

Esperamos que entendam esse momento infeliz que estamos vivendo, cabe a nós, humildemente reconhecer o erro da nota anterior e pedir desculpas mais uma vez ao atleta Celsinho e a compreensão de todos.

O Brusque FC tomará todas as medidas cabíveis diante do ocorrido e vai apurar os fatos.

Brusque Futebol Clube

Presidente Danilo Rezini

