Camisa usada por Maradona no famoso gol “mão de Deus” é vendida em leilão com lance recorde

Da RFI - O jogo era Argentina e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. O dono da camisa, Diego Armando Maradona. O preço da relíquia: o equivalente a R$ 44,5 milhões. Esse é o resultado do leilão do uniforme do craque argentino que havia começado no dia 20 de abril, quase sem interessados e que foi encerrado com um lance recorde de £ 7.142.500, conforme informou nesta quarta-feira (4) a casa de leilões Sotheby's.

Até poucos minutos antes de baterem o martelo, as ofertas não iam muito além dos £ 4 milhões (R$ 24,9 milhões). Mas os valores começaram a subir com os lances de sete possíveis compradores.

O último deles conseguiu arrematar a camisa, sobre a qual havia dúvidas se era realmente a que foi usada por Maradona no segundo tempo da partida, quando o craque marcou os dois gols da Argentina. Um deles, o famoso "Mano de Dios" (a mão de Deus) e que é considerado o mais bonito da história das Copas.

Ao final do jogo, questionado se tinha feito o gol com a mão, Maradona respondeu: “marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus”. O gol virou tema de livros e até filme na Argentina, terra do craque.

"Esta histórica camisa é uma lembrança tangível desse momento importante não só para a história do exporte, mas também para a história do século XX", afirma em um comunicado a Sotheby's.

Nas semanas em que a camisa da Seleção argentina permaneceu exposta na casa de leilões em Londres, a Sotheby's foi "inundada" pela "empolgação e entusiasmo de fãs de futebol e colecionadores". "Sem dúvida é a camisa mais cobiçada que já foi a leilão, e agora ostenta o recorde de objetos deste tipo", acrescenta a nota da casa de leilões.

Durante 35 anos, o item permaneceu com o ex-meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou de camisa com Maradona ao término da partida. O episódio foi lembrado pelo próprio argentino em sua autobiografia "Tocado por Dios".

A venda, no entanto, foi envolvida em polêmica. Parte da família de Maradona afirmou que a camisa não era a que foi usada pelo craque quando ele marcou os dois gols, mas sim a que ele usou no primeiro tempo, apesar das repetidas garantias da Sotheby's de que se tratava da peça em questão.

O craque argentino morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. Os dois gols da partida contra a Inglaterra ajudaram a forjar a lenda Maradona, que até hoje emociona fãs do futebol.

