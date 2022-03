Camp Nou recebe o maior público da história do futebol feminino

Apoie o 247

Agência Brasil - Não há dúvida de que Barcelona e Real Madrid é um dos maiores clássicos do futebol mundial. E nesta quarta-feira (30) a grandiosidade deste jogo foi evidenciada de uma forma diferente, com o público. Em jogo válido pela versão feminina da Liga dos Campeões, a equipe catalã derrotou o time de Madri por 5 a 2 no estádio Camp Nou e avançou para as semifinais da competição diante de 91.553 pessoas, a maior audiência na história de um jogo de futebol feminino.

O maior público de uma partida de futebol feminino até então havia sido registrado na Copa do Mundo de 1999, quando 90.185 pessoas acompanharam a partida entre as donas da casa e a China no estádio Rose Bowl.

O público registrado nesta quarta no Camp Nou é, inclusive, a maior audiência de uma partida de futebol disputada no estádio na temporada. Até então o maior público era o do clássico entre Barcelona e Real Madrid, disputado em outubro de 2021 pelo Campeonato Espanhol. A partida de futebol masculino foi vista in loco por 86.422 pessoas.

Após a vitória alcançada com gols de Pilar León, Bonmati, Pina, Hansen e Putellas (Carmona García e Zornoza descontaram para o Real), a equipe catalã enfrenta na próxima fase da Liga dos Campeões feminina o vencedor do confronto entre Arsenal (Inglaterra) e Wolfsburg (Alemanha).

