Campeão dos meio-médios provoca e diz que Durinho sabe que vai perder

Paulo Victor Soares, Metrópoles - O brasileiro Gilbert Burns, o “Durinho”, entrará no octógono do UFC no sábado (13/2) para tentar conquistar o cinturão dos meio-médios da organização. Mas se depender de Kamaru Usman, campeão da categoria, as coisas serão bem diferentes dos planos do brasileiro.

O embate deste sábado é envolto em um passado entre os dois lutadores. Usman e Durinho eram companheiros de treino e faziam sparring juntos. Em entrevista ao Combate, o campeão disse que o brasileiro já sabe o que acontecerá no combate entre os dois.

