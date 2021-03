Campeonatos estaduais vão gerar deslocamento de 1.800 pessoas neste final de semana

247 - Neste fim de semana, cerca de 1.800 pessoas estarão em trânsito para a disputa de 62 partidas dos campeonatos estaduais.

O levantamento considera apenas os jogos de primeira divisão. Apenas o Ceará, que paralisou o campeonato, Paraíba, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre, cujas competições ainda não começaram, não são considerados.

Entre os dias 15 e 30 deste mês, o Campeonato Paulista estará suspenso. Neste final de semana, a competição terá 8 partidas.

A CBF busca contornar a legislação para garantir a realização de partidas da Copa do Brasil. O calendário da Copa do Nordeste também segue de pé, e equipes cearenses devem ter seus confrontos marcados fora do estado.

As informações foram reportadas no Globo.

