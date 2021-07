Cancelamento da Olimpíada ainda não é hipótese descartada, indica CEO de Tóquio

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, o CEO dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Toshiro Muto, deu a entender que o comitê organizador não descarta o cancelamento do evento edit

247 - Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, o CEO dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Toshiro Muto, deu a entender que o comitê organizador não descarta o cancelamento do evento. Segundo o dirigente, um aumento no número de casos de Covid-19 pode levar a novas discussões internas. A informação é do jornal O Globo.

“Não podemos prever o que vai acontecer em relação ao número de casos positivos de coronavírus. Continuaremos a discutir se houver um aumento significativo no número deles”, disse.

Nesta terça-feira, foi confirmado um novo caso positivo entre atletas já na Vila Olímpica. Os jogadores de futebol sul-africanos Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi, o atleta do vôlei de praia Ondrej Perusic e uma ginasta reserva dos Estados Unidos (que seria Kara Eaker) foram os primeiros contaminados confirmados oficialmente pela organização e por federações locais.

