Casagrande comenta agressão a juiz de futebol: “semente do ódio plantada em 2018″

De acordo com ele, a atitude é resultado da "semente do ódio que foi plantada lá em 2018 e muita gente agarrou", se referindo à eleição de Jair Bolsonaro

Portal Fórum - O comentarista da Rede Globo Walter Casagrande foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (6), ao comentar agressão a um árbitro em jogo no Rio Grande do Sul. De acordo com ele, a atitude é resultado da “semente do ódio que foi plantada lá em 2018 e muita gente agarrou”, disse se referindo à eleição do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido).

Na última segunda-feira, o árbitro Rodrigo Crivellaro Dias desmaiou em campo, após ser derrubado e chutado na nuca pelo jogador William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande, no duelo contra o Guarani de Venâncio Aires, pela Série A2 do Campeonato Gaúcho.

Durante o encerramento do programa Seleção SporTV, Casagrande comentou o episódio:

“Aquilo que aconteceu no Sul é a semente do ódio que foi plantada lá em 2018 e muita gente agarrou. Então, o ódio está dentro da sociedade brasileira. Esse é um dos problemas que nós temos que acabar: é a sociedade que tem que acabar com o ódio”, afirmou.

