Casagrande: “Precisamos de vacina, não de Copa América. Bolsonaro deixou o povo à mercê do vírus”

247 - O comentarista Walter Casagrande criticou nesta terça-feira (1) a realização da Copa América no Brasil e o silêncio da seleção brasileira sobre o assunto. De acordo com o ex-jogador, “nós estamos precisando de vacina e não de copa américa”.

“O presidente Bolsonaro deixou o povo na mão, à mercê do vírus e continua fazendo isso. Só que agora ele está fazendo isso com outras pessoas, que vem de fora, já que ele não vai exigir vacinação”, afirmou.

“Jogadores do Uruguai, do Chile estão se manifestando, os nossos não, para os jogadores brasileiros da Granja Comary está tudo certo ‘vamos jogar copa américa aqui’”, continuou.

De acordo com o ex-jogador, “ser contra a Copa América não tem nada a ver com concorrência de emissora, a Copa América ia ser na Argentina, na Colômbia e ninguém estava se manifestando contra”. “O problema é ser aqui, nós queremos vacina, não Copa América”, acrescentou.

PT vai ao Supremo

O PT também entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar a realização da Copa América no Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski será o relator do caso.

Casagrande mais uma vez indo ao ponto: Bolsonaro está sendo coerente. Se não vacinou a população até agora, porque a vacinação seria critério pra realização da copa América, não é mesmo? pic.twitter.com/33f1SE3oeg — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 1, 2021

