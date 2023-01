Casimiro anuncia transmissão do Campeonato Carioca de graça no YouTube e Twitch TV

Apoie o 247

ICL

247 - O influenciador digital e streamer Casimiro Miguel anunciou, nesta quinta-feira (12), que transmitirá as partidas do Vasco e do Botafogo como mandantes no Campeonato Carioca de 2023, gratuitamente, em seu canal do YouTube e da plataforma de streaming Twitch TV.

"A gente continua realizando sonhos na CazéTV! E vamos começar 2023 juntos no Campeonato Carioca! TODOS os jogos de Botafogo e Vasco como MANDANTES, com imagens e de graça, no YouTube e na Twitch! Vem com a gente fazer história de novo!", escreveu o "Cazé" em seu perfil do Twitter.

A primeira transmissão já está programada para a estreia do Vasco na competição, em duelo contra o Madureira, neste sábado (14). A bola rola às 18h, em São Januário.

Já no domingo, o Botafogo pega o Audax, às 16h, no Nilton Santos. Para assistir a ambas as partidas gratuitamente no YouTube da CazéTV, basta clicar aqui .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.