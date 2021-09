"Caso Celsinho": Londrina move ação no STJD contra o Brusque por racismo

Apoie o 247

Metrópoles - O cerco parece estar se fechando para o Brusque em relação ao “Caso Celsinho”. Nesta sexta-feira, o Londrina, através do seu departamento jurídico, apresentou uma notícia de infração disciplinar a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A ação se deve ao fato que aconteceu no dia 28 de agosto, quando os dois times se enfrentaram no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. O meia Celsinho, que estava no banco de reservas do Londrina, acusou uma pessoa do staff adversário de racismo.

“A notícia de infração disciplinar foi embasada com documentos, vídeos e dossiê midiático sobre o caso, que demonstra de modo incontroverso a infração praticada pela equipe catarinense e seus dirigentes, esperando-se que haja a denúncia pela Procuradoria e severa punição conforme prevê o Estatuto da FIFA, Estatuto da CBF e Código Brasileiro de Justiça Desportiva”, diz o Londrina em nota oficial.

