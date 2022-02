Caso Gabigol: laudo comprova que jogador foi vítima de racismo

Apoie o 247

247 - Após o jogador do Flamengo Gabigol ser alvo de racismo durante o jogo contra o Fluminense, no dia 6 de fevereiro, no estádio Nilton Santos, uma perícia constatou que um torcedor chamou o atacante de "macaco". O laudo pedido pelo time rubro-negro foi enviado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) e confirmou que o vídeo compartilhado nas redes é autêntico.

O jogador flamenguista prestará depoimento sobre o caso na próxima sexta-feira (18), de forma virtual, pois vai estar em Cuiabá em uma partida do time. No documento de análise o perito atesta que uma voz masculina gritou "caco… macaco! vai tomar no seu rabo (leia a íntegra na Revista Forum)".

