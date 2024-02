CBF adia partidas do Fortaleza após atentado a ônibus que feriu atletas

O ataque ao ônibus do Fortaleza por parte da Torcida Jovem do Sport aconteceu na noite da última quarta-feira edit

247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) declarou que irá adiar duas partidas do Fortaleza pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. De acordo com informações do portal UOL, o pedido, atendido na noite de ontem (24), foi feito pelo clube para que os jogadores feridos no atentado contra o ônibus da equipe possam se recuperar.O ataque culminou com seis atletas do Leão atingidos: o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, o volante Lucas Sasha, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar e o goleiro João Ricardo. Estes dois últimos, inclusive, precisaram tomar pontos.

O lateral Escobar sofreu um trauma cranioencefálico.

O ataque ao ônibus do Fortaleza por parte da Torcida Jovem do Sport aconteceu na noite da última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste. Pedras e bombas foram arremessadas dentro do veículo.

