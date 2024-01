CBF busca nomes para cargos de executivo. Rodrigo Caetano é um dos favoritos

Apoie o 247

247 - Após a contratação do treinador Dorival Júnior para a Seleção Brasileira masculina, a direção da CBF avalia nomes para dois cargos: diretor e coordenador de seleções. Para o primeiro, o principal candidato é Rodrigo Caetano, do Atlético-MG.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, quer que os profissionais estejam trabalhando até primeiro de março. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra em 23 de março, em Londres, e a Espanha no dia 26, em Madri.

A CBF pretende ter um diretor de seleções para comandar todo o departamento, incluindo a base. Esse é o cargo que pode ter Rodrigo Caetano como responsável. A função seria diferente do diretor anterior, Juninho Paulista, que estava quase exclusivamente trabalhando com a seleção principal masculina.

