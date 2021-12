CBF divulga regulamento e calendário da Copa do Brasil de 2022

Apoie o 247

Agência Brasil – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (27) o regulamento e o calendário da Copa do Brasil de 2022. A entidade reservou os dias 23 e 24 de fevereiro para início da competição. A partida de volta da final será em 19 de outubro. O campeão se garante na edição de 2023 da Libertadores.

Os confrontos das duas fases iniciais serão disputados em jogo único. Na primeira, que reunirá 80 clubes, o time pior colocado no ranking da CBF será o anfitrião, enquanto a equipe mais bem posicionada terá a vantagem do empate. Na segunda, os desempates serão nos pênaltis. A partir da terceira fase, os duelos terão partidas de ida e volta, também com decisão por penalidades em caso de igualdade no placar agregado.

Doze clubes serão somados aos 20 que alcançarem a terceira fase: os nove representantes do país na Libertadores deste ano (Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, América-MG e Athletico-PR), os campeões das Copas Verde (Remo) e do Nordeste (Bahia) e o vencedor da última Série B (Botafogo).

Os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal estarão presentes, com as vagas distribuídas conforme a posição no ranking da CBF. As federações de São Paulo e Rio de Janeiro, que encabeçam a lista, terão cinco representantes cada. Os clubes têm até 4 de janeiro para confirmarem participação no torneio.

A Copa do Brasil é realizada desde 1989 e tem o Cruzeiro como maior vencedor, com seis títulos. O Atlético-MG é o atual campeão, com vitória sobre o Athletico-PR na final de 2021. Os valores de premiação da próxima edição do torneio ainda não foram divulgados.

Datas da Copa do Brasil

Primeira fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03

Segunda fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03

Terceira fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05

Oitavas de final: 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

Quartas de final: 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

Semifinais: 24/08 e 14/09

Final: 12/10 e 19/10

