CBF diz que não vai tolerar jogadores que fazem apostas esportivas

Decisão foi tomada após o jogador Ferreirinha, do Grêmio, ter divulgado em suas redes sociais o bilhete de uma aposta de R$ 500 que ele supostamente fez a favor do próprio time edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu tomar medidas para punir jogadores que fazem apostas esportivas. A CBF informou que irá acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sempre que houver suspeitas de que jogadores ou outros profissionais do futebol estejam realizando apostas nos jogos das competições organizadas pela entidade. A partir do momento em que tiver conhecimento de eventuais infrações no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a CBF formalizará as denúncias junto ao STJD.

De acordo com reportagem do Metrópoles, a decisão foi tomada após o jogador Ferreirinha, do Grêmio, no último sábado (1) ter divulgado em suas redes sociais o bilhete de uma aposta de R$ 500 que ele supostamente fez a favor do próprio time. A postagem foi publicada antes de o Grêmio jogar a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias.

O Código de Ética da Fifa proíbe os profissionais do futebol de apostarem em jogos oficiais. A entidade informa que a conduta pode resultar em multa de pelo menos R$ 555 mil, além da proibição de participar de qualquer atividade relacionada ao esporte por três anos.

Em nota, o Grêmio informou “que está tomando todas as providências necessárias sobre o episódio envolvendo o atleta Ferreira e a patrocinadora do clube, Esportes da Sorte, divulgado em rede social do jogador no último sábado”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.