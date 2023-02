CBF identifica 139 jogos com movimentações atípicas em 2022

Apoie o 247

247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) identificou em 2022 139 jogos com movimentações atípicas em sites de apostas. No ano anterior, 2021, foram registradas 89 partidas suspeitas.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a CBF mantém uma parceria com a agência Sportradar, responsável por mapear as movimentações em sites esportivos de jogos nacionais e estaduais. A agência emite um alerta quando identifica movimentações fora de padrão.

Os jogos suspeitos são encaminhados então para órgãos de investigação esportivos e policiais. "Assim que a CBF recebe os relatórios, há um procedimento padrão de encaminhamento para as autoridades desportivas competentes tomarem as devidas providências. Suspeitas sobre jogos de competições nacionais são encaminhadas ao STJD e sobre as estaduais para as respectivas federações, que enviam aos seus Tribunais de Justiça Desportiva", explica o advogado Pedro Trengrouse, assessor jurídico da CBF.

O trabalho de combate a possíveis fraudes e manipulações de resultados tem sido "uma corrida de gato e rato", de acordo com a reportagem. "Ao mesmo tempo em que Fifa, CBF e federações aumentam seus esforços, também cresce o número de partidas com indícios de adulteração".

"No mundo, partidas com movimentações suspeitas saltaram de 905, em 2021, para mais de mil no ano seguinte; os números se referem a 12 modalidades esportivas. Apenas no futebol, o salto foi de 697 (2021) para 776 (2022)", detalha o texto.

O crescimento de partidas suspeitas no Brasil é maior de um ano para o outro do que no resto do mundo. Para Trengrouse, "o Brasil está ainda mais vulnerável pela falta de regulação do setor de apostas esportivas".

