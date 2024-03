CBF não vai mexer em foto com Daniel Alves em homenagem a campeões olímpicos

Apoie o 247

247 - Uma foto estampada na sede da CBF de 2021, com os campeões olímpicos futebolísticos, não será retirada do local, apesar da presença de Daniel Alves entre os jogadores, informa o jornalista Diogo Dantas, no jornal O Globo.

“A entidade entende que é uma referência ao time todo do Brasil, não ao jogador. A única menção a Daniel Alves estava na sala do técnico Tite. O ex-treinador levou uma camisa 18 autografada quando deixou o cargo no ano passado. Não há mais nenhuma referência individual a Daniel Alves na CBF”, informa.

continua após o anúncio

