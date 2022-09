CBF repudia ato de racismo contra Seleção Brasileira em jogo contra a Tunísia

Apoie o 247

247 - A CBF, entidade responsável pela organização do futebol brasileiro e responsável pela Seleção Brasileira, se manifestou, nesta terça-feira, 27, contra o caso de racismo que ocorreu durante partida entre os times nacionais do Brasil e da Tunísia , em Paris, França.

Após o segundo gol da seleção canarinho – que venceu a peleja por 5 a 1 –, marcado por Richarlison, torcedores rivais jogaram uma banana em campo para hostilizar o time brasileiro.

“Lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça a sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa”, diz a entidade do futebol nacional.

A publicação ocorreu em compartilhamento de postagem do Itaú, patrocinador da Seleção, destacando que:

“Hoje a Seleção Brasileira entrou em campo sem as estrelas no uniforme. Para lembrar que se não fosse pelos nossos jogadores negros, a gente não teria os nossos títulos”.

Mais tarde, a CBF fez outra publicação:

“Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. Seja dentro ou fora de campo, atitudes como essa não podem ser toleradas. Presente na França, o presidente Ednaldo Rodrigues se manifesta sobre o ocorrido: ‘Mais uma vez, venho publicamente manifestar o meu repúdio. Desta vez, vi com os meus próprios olhos. Isso nos choca. É preciso lembrar sempre que somos todos iguais, independente da cor, raça ou religião’, começou dizendo Ednaldo, que completou em seguida: ‘O combate ao racismo não é uma causa, mas uma mudança fundamental para varrer esse tipo de crime do planeta. Eu insisto em dizer que as punições precisam ser mais severas’, finalizou”.

