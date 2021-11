Cena de criança de 9 anos sendo hostilizada por torcedores do Santos roda o mundo e envergonha o Brasil (vídeos)

“Os distorcedores da Vila Belmiro distorcem o jeito de torcer e atacam a criança de 9 anos porque ela queria uma camisa do adversário. A imagem deste Brasil atravessou o oceano e foi exibida de Portugal à França, de onde Jorge Sampaoli enviou sua solidariedade e uma camisa do Olympique”, escreve o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC edit

247 - O jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, escreveu um artigo no jornal Folha de S.Paulo condenando a atitude de jogadores do Santos, hostilizada por pedir uma camisa do goleiro do time rival, Palmeiras.

“O caso do menino de 9 anos, torcedor do Santos, teve repercussão em todos os canais portugueses. A invasão da torcida do Grêmio e a destruição da cabine do VAR, depois do jogo contra o Palmeiras, também foi vista no mundo todo, informa.

Ele ressalta que, “se o país vive uma onda de intolerância, se ela se espalha pelas redes antissociais, revela ataques racistas e homofóbicos, se até um jogador de vôlei demonstra sua indignação com uma história em quadrinhos, se a sociedade está doente, o futebol é parte disso”.

“Os distorcedores da Vila Belmiro distorcem o jeito de torcer e atacam a criança de 9 anos porque ela queria uma camisa do adversário. A imagem deste Brasil atravessou o oceano e foi exibida de Portugal à França, de onde Jorge Sampaoli enviou sua solidariedade e uma camisa do Olympique”, acrescenta.

Jaílson deu a sua camisa para uma criancinha santista que é seu fã.



Segundos depois, alguns torcedores do Santos foram brigar com o pai do menino.



Eu não sei nem comentar uma parada dessa. Que mundo doente do caralho 😪 pic.twitter.com/xNjqvmfxRW November 9, 2021





De volta à Vila Belmiro, Bruninho é recebido pelos jogadores do Santos antes do duelo contra o Bragantino pic.twitter.com/Uej4tDw3cx — ge (@geglobo) November 10, 2021

Weverton É GIGANTE!



Mandando uma camisa da seleção e um recado pro Bruninho!



🐷💚 pic.twitter.com/TKzFa6L1N0 — INFOS Palestra ⓟ 🐷💚 🇮🇹 (@Infos_palestra) November 9, 2021





