Chefes da Fórmula 1 cancelam GP da Rússia: "é impossível a realização"

247 - Autoridades da Fórmula 1 anunciaram que é "impossível" realizar o GP da Rússia programado para a cidade turística de Sochi em setembro "nas circunstâncias atuais". A reportagem é do portal RT Internacional.

Os chefes do esporte anunciaram sua posição em um comunicado na sexta-feira, depois de estarem sob crescente pressão para afirmar se o evento ocorreria ainda este ano devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

“O Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA visita países de todo o mundo com uma visão positiva de unir pessoas, aproximando nações”, dizia um comunicado da F1.7

“Estamos assistindo os eventos na Ucrânia com tristeza e choque e esperança de uma resolução pacífica e rápida para a situação.“Na noite de quinta-feira, a Fórmula 1, a FIA e as equipes discutiram a posição do nosso esporte, e a conclusão é, incluindo a visão de todas as partes interessadas, que é impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias”. acrescentou.

