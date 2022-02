Chelsea bate Al Hilal e decide Mundial contra o Palmeiras

Time inglês venceu o rival da Arábia Saudita por 1 a 0 e decide título no sábado (12). Confira vídeo do gol de Lukaku edit

Por Peter Hall * - Abu Dhabi, via Agência Brasil

Um gol de Romelu Lukaku no primeiro tempo garantiu ao Chelsea uma vitória de 1 a 0 sobre o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta-feira (9) para selar uma vaga na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os campeões europeus enfrentarão o Palmeiras, campeão da Libertadores, no sábado (12), no Estádio Mohammed bin Zayed em Abu Dhabi, depois do gol do atacante belga Lukaku, que disparou de curta distância aos 32 minutos de jogo.

Sem o técnico Thomas Tuchel, que não comandou a equipe em campo depois de ter tido um teste positivo para a covid-19, os Blues pareciam estar no controle no primeiro tempo, merecendo plenamente a vantagem conquistada antes do intervalo.

No entanto, o campeão asiático Al Hilal melhorou muito no segundo tempo, com o goleiro do Chelsea Kepa Arrizabalaga fazendo várias defesas importantes para manter sua equipe com a vantagem no placar.

O Chelsea ameaçou fazer um segundo no final da partida, mas a investida de Lukaku provou-se insuficiente. Ainda assim, o clube londrino assegurou seu lugar na final de uma competição cujo troféu jamais conquistou.