Chelsea e Liverpool fazem grande jogo em empate por 2 x 2 no Inglês

Reds saíram na frente com dois gol de vantagem, mas donos da casa empataram no fim do primeiro tempo edit

Metrópoles - Chelsea e Liverpool fizeram grande jogo neste domingo (2/1), no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, e ficaram no empate por 2 x 2. O time visitante abriu dois gols de vantagem, com Sadio Mané e Mohamed Salah, mas o time da casa empatou com Kovavic e Pulisic, ainda na etapa inicial. A igualdade deixa o Manchester City sorrindo à toa, ainda mais líder da competição.

O Chelsea fica com a segunda colocação, agora com 43 pontos, apenas um a mais do que o próprio Liverpool, terceiro colocado com um jogo a menos. Na ponta, o Manchester City tem 53 pontos depois de bater de virada o Arsenal por 2 x 1, em Londres, no último sábado.

Leia a íntegra no Metrópoles .

