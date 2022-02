China realiza Olimpíadas de Inverno mais verdes, cumprindo compromissos com o mundo

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A responsabilidade ecológica, que é o conceito principal das Olimpíadas de Inverno de Pequim, corresponde altamente às exigências sobre o desenvolvimento sustentável da Agenda Olímpica 2020.

Sendo o primeiro evento internacional de competições esportivas de grande escala realizado pela China após sua declaração das metas para a neutralização de carbono, como os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim cumprirão suas promessas de proteção ambiental, atrai muita atenção da comunidade internacional.

Desde 2015, quando a China venceu a candidatura para sediar os jogos, o país tem praticado o conceito verde na organização do evento, elaborando 119 medidas concretas nas áreas de influências positivas no ambiente, novo desenvolvimento regional e vida mais bela do povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os preparativos das competições, o desenvolvimento de cidades e a melhoria ecológica têm sido abordados conjuntamente e os elementos verdes são implementados nos diversos pormenores, desde as fontes de energia, estádios ao transporte.

A energia oferecida a todos os 26 locais de competição é totalmente reciclável, o que ocorre pela primeira vez na história das olimpíadas. Conforme cálculos, desde junho de 2019 até o final dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, em março de 2022, os estádios nas três zonas de partidas poderão reduzir as emissões de dióxido de carbono em 320 mil toneladas, graças ao uso de “eletricidade verde”.

Além disso, todos os estádios de Pequim 2022 atingiram os padrões de “construções verdes”. Para seguir a economia energética, o evento teve um aproveitamento profundo dos estádios dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Por exemplo, o Cubo d’Água foi transformado no Cubo de Gelo e o estádio de basquetebol virou o campo de hóquei no gelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Comitê Organizador já explicou que a produção de neve artificial aplica o sistema mais avançado para evitar efetivamente o desperdício de água e os impactos sobre a segurança aquática e o meio ambiente.

Além disso, mais de 80% dos automóveis a serem usados no evento são movidos a combustíveis de hidrogênio ou eletricidade, proporção recorde na história dos jogos. A plantação de árvores de grande envergadura foi realizada nas zonas de competição de Yanqing e Zhangjiakou, e a taxa de arborização na zona-núcleo de partidas em Zhangjiakou superou 81%.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmou recentemente que as várias medidas adotadas pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim reduziram a emissão de carbono e protegem o meio ambiente, cumprindo os compromissos para o desenvolvimento sustentável da China. O presidente do Comitê Coordenador do COI para Pequim 2022, Juan Antonio Samaranch Jr, considerou que os eventos de gelo e neve garantirão as Olimpíadas “mais verdes”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em poucos dias, os atletas se reunirão nos Jogos Olímpicos de Inverno. A comunidade internacional não apenas apreciará as competições esportivas, como também sentirá as responsabilidades da China na participação ativa da administração climática global.