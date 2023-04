Clara Chía teria relação extraconjugal com ícone mundial do futebol, diz jornal

Apoie o 247

247 - O relacionamento de Clara Chía e o jogador Gerard Piqué, ex-marido de Shakira, ganhou mais um capítulo e virou assunto em todo o mundo após surgirem rumores de que o ex-zagueiro do Barcelona teria traído a jovem, com uma advogada e que a loira teria dado o troco.

Segundo o jornal espanhol El Comercio, Clara teria se envolvido com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. Os dois teriam se conhecido quando Clara estudou na mesma escola que os filhos do treinador.

