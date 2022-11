Clubes do Nordeste rebatem xenofobia de diretora do Flamengo

Clubes nordestinos, como CSA, CRB e Sampaio Corrêa, assim como o presidente do Sport, Yuri Romão, se posicionaram contra a fala de Ângela Machado sobre nordestinos edit

ICL

247 - Clubes nordestinos, como CSA, CRB e Sampaio Corrêa, assim como o presidente do Sport, Yuri Romão, se posicionaram contra a fala da diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado , que atacou os eleitores da região após a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro na eleição presidencial.

Ângela também é esposa do presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, que a defendeu . Tanto a diretora, quanto o presidente do rubro-negro são apoiadores de Bolsonaro.

Confira as postagens contra a xenofobia da dirigente flamenguista:

O Clube de Regatas Brasil, repudia as falas xenofóbicas da diretora de responsabilidade social do Flamengo. Merecemos respeito.



Nordestinos com muito orgulho! — CRB (@CRBoficial) November 2, 2022





O CSA repudia a declaração xenofóbica da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino.



O Nordeste merece respeito. November 2, 2022

O Sampaio Corrêa repudia a declaração xenofóbica da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, que agrediu o povo nordestino com insultos depreciativos. O Nordeste merece respeito. Nordestinos com orgulho! pic.twitter.com/O4wKN8ijx1 — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) November 2, 2022

“Maior que a indelicadeza do preconceito, é o ORGULHO DE SER NORDESTINO”



Guibson Medeiros#ongulhodesernordestino #Xenofobiagratuita #bravosguerreiros — Yuri Romão (@YuriRomao17) November 2, 2022

