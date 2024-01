Coco Gauff avança para as semifinais do Australian Open

Apoie o 247

247 – Coco Gauff assegurou seu lugar nas semifinais de simples femininas do Australian Open 2024 após uma partida exigente contra Marta Kostyuk. No emocionante confronto na Rod Laver Arena, a quarta cabeça de chave americana emergiu vitoriosa com o placar de 7-6(6) 6-7(3) 6-2. A partida, que ocorreu em condições quentes, durou 3 horas e 8 minutos, com Gauff superando desafios em seu saque e forehand.

Gauff enfrentou adversidades no primeiro set, salvando dois set points enquanto estava em desvantagem de 1-5. Apesar de sacar para a vitória no segundo set com 5-3, ela foi impedida pela determinação de Kostyuk, que disparou dois vencedores de backhand para recuperar a quebra.

Kostyuk, atualmente na 37ª posição do ranking mundial, exibiu um jogo agressivo com 39 winners em comparação com os 17 de Gauff, mas teve dificuldades com 56 erros não forçados.

A vitória coloca Gauff nas semifinais em Melbourne Park pela primeira vez, estando agora a duas vitórias de possivelmente conquistar o duplo US Open-Australian Open, feito alcançado pela última vez por Naomi Osaka. A número 4 do mundo, que recentemente defendeu seu título no ASB Classic, mantém uma impressionante sequência invicta de 10-0 em 2024.

