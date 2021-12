COI conclama participação de atletas de todo o mundo nas Olimpíadas de Inverno de Pequim

O presidente do COI, Thomas Bach, afirmou que a participação de autoridades e diplomatas de um país nas Olimpíadas é uma decisão puramente política edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) realizou nesta quarta-feira (8) uma reunião em Lausanne, na Suíça. Na ocasião, o presidente do COI, Thomas Bach, afirmou que a participação de oficiais e diplomatas de um país nas Olimpíadas é uma decisão puramente política do governo desse país. A resolução da Trégua Olímpica proposta em conjunto por 173 países na Assembleia Geral da ONU já demonstra apoio às Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022.

Embora certos países tenham anunciado um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, seus comportamentos representam apenas uma decisão política dos governos daqueles países. “O COI adere sempre ao princípio da neutralidade política nesta questão”, salientou Bach. Os Jogos Olímpicos são organizados para atletas. Os países devem apoiar a participação de seus atletas nas Olimpíadas de Inverno de Pequim.

No dia 2 deste mês, a 76ª Assembleia Geral da ONU aprovou por unanimidade a Trégua Olímpica elaborada pela China e pelo COI. Segundo Bach, essa resolução foi apresentada conjuntamente por 173 países, um número grande para um evento olímpico de inverno, o que expressa um apoio especial para Pequim.

PUBLICIDADE