COI recomenda retorno dos atletas russos e bielorrussos às competições

Reuters - O Comitê Olímpico Internacional (COI) emitiu na terça-feira recomendações para o retorno gradual às competições internacionais para atletas russos e bielorussos como neutros, com o Presidente Thomas Bach dizendo que sua participação “funciona” apesar da guerra na Ucrânia.

As recomendações do Comitê Executivo do COI dizem respeito ao retorno desses atletas às competições internacionais, mas não às Olimpíadas de Paris de 2024, onde uma decisão separada será tomada em data posterior.

No entanto, as recomendações provocaram reações iradas de países opostos à participação russa e bielorussa, assim como da Rússia, cujo chefe do Comitê Olímpico, Stanislav Pozdnyakov, as chamou de “absolutamente inaceitáveis”.

Bach disse em uma conferência de imprensa após a reunião do COI: “As organizações esportivas devem ter a única responsabilidade de decidir quais atletas podem participar de competições internacionais com base em seus méritos esportivos e não por motivos políticos ou por causa de seus passaportes”.

Ele disse que as recomendações para os organizadores de eventos e federações esportivas a seguir incluíam que os atletas russos e bielorussos só podem competir como neutros, sem bandeira ou hino.

Eles não podem participar de eventos em equipe e devem ter um histórico comprovado de testes de drogas, enquanto os atletas que apoiam a guerra ou são contratados para a agência militar ou de segurança nacional de seus países estão excluídos.

Estas recomendações não incluem os Jogos Olímpicos de 2024 e a participação potencial da Rússia e Bielorrússia, disse Bach.

“O COI tomará esta decisão no momento apropriado, a seu inteiro critério, sem estar vinculado aos resultados das eliminatórias olímpicas anteriores”, disse Bach. Ele não disse quando o COI tomaria essa decisão.

O COI havia sancionado a Rússia e Belarus após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, que Moscou chama de “operação militar especial”, mas agora está ansioso para ver os atletas voltarem a se deparar com todos os esportes e terem uma chance de se qualificar para os Jogos de Paris.

Estabeleceu um caminho para estes competidores ganharem vagas olímpicas através das eliminatórias asiáticas, mas enfrentou ventos de proa, com a Ucrânia ameaçando boicotar as Olimpíadas do próximo ano caso competissem lá, mesmo como neutros.

“Dia da vergonha”

A Polônia, vizinha da Ucrânia, reagiu com raiva às recomendações do COI, chamando-o de “dia de vergonha” para o corpo olímpico.

“O que aconteceu foi tão positivo do lado russo que seus atletas deveriam participar de competições!!”, tweetou o Vice Ministro das Relações Exteriores polonês Piotr Wawrzyk.

“Depois de Bucha, Irpin, Hostomel!! Após o bombardeio diário de alvos civis!! É um dia de vergonha para o COI!!”

O Ministro tcheco das Relações Exteriores Jan Lipavsky disse que a Rússia não tinha lugar nas Olimpíadas.

“Estou decepcionado com as recomendações do COI”, escreveu Lipavsky no Twitter. “Não devemos fechar os olhos para a realidade. O esporte russo é administrado de forma centralizada pelo Kremlin. O regime russo não sabe o que é fair play”.

“Seus atletas não pertencem aos Jogos Olímpicos. Continuaremos a lidar com esta questão, inclusive com o grupo de especialistas (Comitê Olímpico Tcheco)”.

A Rússia também estava fumegando, com seus atletas agora tendo que competir sem as bandeiras, emblemas ou hinos da nação.

“Os parâmetros conforme anunciados são absolutamente inaceitáveis”, disse o presidente do Comitê Olímpico Russo, Pozdnyakov, em uma coletiva de imprensa, segundo as agências noticiosas russas.

Trabalhos participativos

Bach havia dito anteriormente ao Comitê Executivo do COI que os atletas russos e bielorussos já competiam diariamente em muitos esportes sem enfrentar problemas.

“A participação de atletas com passaporte russo e bielorrusso em competições internacionais funciona”, disse Bach à diretoria no início da reunião na sede do COI em Lausanne.

“Vemos isto quase todos os dias em vários esportes, mais proeminentemente no tênis, mas também no ciclismo, em algumas competições de tênis de mesa”.

“Em nenhuma destas competições têm acontecido incidentes de segurança”.

O Mundial de Atletismo, o maior arrastador de multidões olímpicas, na semana passada decidiu manter os russos e os bielorrussos banidos de todos os seus eventos no futuro próximo devido à guerra da Ucrânia, indo contra o COI.

Uma dúzia de países boicotou os campeonatos mundiais de boxe feminino deste mês em protesto contra a presença de russos e bielorrussos no evento.

Mais de 300 esgrimistas escreveram a Bach para pedir ao COI que reconsiderasse sua permissão de volta, chamando isso de “erro catastrófico” caso a Rússia e a Bielorússia retornassem.

O grupo de atletas de elite da Alemanha, Athleten Deutschland, na terça-feira, também fez o seu lançamento, pedindo ao COI que os banisse completamente durante a guerra.

Bach disse que a política não poderia fazer parte das competições esportivas e que os atletas não deveriam ser punidos por seus passaportes.

“Não poderemos chegar a uma solução que agrade a todos. Com isto, talvez tenhamos que viver”.

