Com gol de Pablo, Athletico derrota Fluminense e fica perto do G4

Em outra partida, jogando no Independência, América-MG supera o Coritiba por 2 a 0

Agência Brasil - O Athletico-PR deu mais uma prova de que é muito forte jogando em casa, pois, mesmo com uma equipe alternativa, bateu o Fluminense por 1 a 0, neste sábado (3) na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após esta vitória o Furacão chegou aos 42 pontos, se aproximando do G4 da classificação. Já o Tricolor perdeu a oportunidade de reassumir a vice-liderança, com 42 pontos.

A vitória do Athletico-PR foi obtida graças a um gol de cabeça do atacante Pablo logo aos 25 minutos do primeiro tempo.

Triunfo do Coelho

Quem também venceu para ganhar posições na classificação foi o América-MG, que, jogando no Independência, bateu o Coritiba por 2 a 0. Contando com gols de Matheusinho e Pedrinho, o Coelho triunfou para assumir a 8ª posição com 35 pontos.

