Comitê Olímpico agradece Grupo de Mídia da China pela transmissão de sucesso de Beijing 2022

O CMG realizou pela primeira vez a produção e transmissão em 4K de todos os Jogos Olímpicos, além de ter feito a 1ª produção do sinal público em 8K na abertura e no encerramento

Rádio Internacional da China - O Comitê Olímpico Internacional enviou nos últimos dias uma carta ao Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) expressando sua gratidão pela transmissão bem-sucedida dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing e pela divulgação do espírito olímpico do CMG.

Sendo uma emissora nacional de rádio e televisão da China e parceira de transmissão do Comitê Olímpico Internacional, o CMG alcançou seu objetivo de realizar os "Jogos Olímpicos de Inverno com muita tecnologia e com imagens em 8K". O sinal produzido pelo CMG atingiu mais de 62,814 bilhões de pessoas em todo o mundo.

O CMG estabeleceu um sistema de transmissão de sinal público em 4K e fez algumas tentativas de transmissão em 8K com objetivo de transformar os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing em uma festa audiovisual.

Com o recém-lançado canal olímpico, o CMG realizou pela primeira vez a produção e transmissão em 4K de todos os Jogos Olímpicos, além de ter completado com sucesso a primeira produção do sinal público em 8K para as cerimônias de abertura e encerramento.

A equipe técnica do CMG concluiu a construção de uma tela gigante de quase 14.000 metros quadrados instalada na cerimônia de abertura, e fez uma transmissão ao vivo de realidade aumentada (AR) com a produção de flocos de neve virtuais exibidos em 50 FPS.

Na transmissão da competição de patinação de velocidade, o sistema de câmera orbital em 4K inventado pelo CMG impressionou o público. A velocidade desta câmera atinge 25 metros por segundo e pode rastrear a posição dos atletas em tempo real.

Além disso, o CMG criou o primeiro estúdio de 5G em um trem-bala, realizando a primeira transmissão de sinal UHD estável no veículo a uma velocidade de 350 quilômetros por hora. O CMG também criou a primeira âncora de linguagem de sinais e tradutora de IA, fornecendo uma apresentação em linguagem de sinais de forma precisa e coerente para que 430 milhões de pessoas com deficiência auditiva em todo o mundo pudessem experimentar a beleza dos esportes de gelo e neve.

Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, elogiou o trabalho do CMG, considerando um sucesso sem precedentes que ampliou a divulgação do espírito olímpico na China, além de ter contribuído de maneira brilhante para a transmissão dos jogos olímpicos.

Ianis Exarks, CEO do Serviço de Transmissão Olímpica (OBS), adiantou dizendo que o CMG já é a emissora mais avançada e mais poderosa no mundo.

Tradução: Guo Hao

Revisão: Erasto Santos

