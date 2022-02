Comitê Olímpico Internacional parabeniza Grupo de Mìdia da China por resultados da transmissão de Olimpíadas de Inverno

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, parabenizou o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) pela sua contribuição para a transmissão bem-sucedida dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. A informação foi publicada nesta terça-feira (15) no site oficial do COI.

No seu encontro com o presidente do CMG, Shen Haixiong, Bach valorizou altamente os dados de audiência sem precedentes obtidos pelas emissoras detentoras de direitos. Até 10 de fevereiro, menos de uma semana após a abertura dos Jogos Olímpicos, a plataforma do CMG, a CCTV, já tinha uma audiência de mais de 500 milhões de pessoas.

Para enaltecer os resultados do CMG e a parceria de longo prazo entre o CMG e o COI, Bach também concedeu o Prêmio do Presidente do COI a Shen Haixiong. A distinção também é conhecida como "Progresso Sem Fim", que simboliza o caminho para os atletas de medalha de ouro ao vencerem o campeonato.