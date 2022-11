Condenado por estupro, Robinho tem extradição para a Itália negada pelo Brasil

Defesa do ex-jogador disse que espera que seja feito pedido formal pela Justiça italiana para pena ser cumprida no Brasil edit

247 - O Brasil negou pedido feito pela Justiça italiana para extraditar o ex-jogador de futebol Robinho, condenado em todas as instâncias a 9 anos de prisão por estupro de uma jovem, em 2013, informa a CNN.

De acordo com o advogado de Robinho, Jacopo Gnocchi, a decisão já era esperada porque a Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiros natos. Com isso, a expectativa da defesa é que seja formalizado o pedido para que a pena de Robinho seja cumprida no Brasil.

Em nota o advogado informou que “esperamos, neste momento, que pelo menos haja um pedido de execução da mesma pena no Brasil, e isso também para a proteção das mulheres e de forma mais geral de todas as vítimas de violência, dada a ressonância do caso”.

Robinho foi condenado em 19 de janeiro pela Corte de Cassação , a terceira instância da justiça italiana. Vinte dias depois, o Ministério Público de Milão emitiu pedido de prisão internacional para espera de extradição.

