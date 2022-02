Conflito na Ucrânia: Uefa rescinde contrato de patrocínio de R$ 455 milhões com estatal russa de gás

O logotipo da Gazprom, empresa estatal russa do ramo de energia, não será exibido nos próximos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Uefa decidiu nesta segunda-feira (28) rescindir o contrato de patrocínio com a Gazprom, empresa estatal russa do ramo de energia, que renderia 78 milhões de euros (R$ 455 milhões) nos próximos dois anos. O logotipo da empresa não será exibido nos próximos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa, dias 8 e 9 de março. A informação foi publicada pelo Globo Esporte.

A iniciativa da instituição é um protesto contra a ação militar da Rússia na Ucrânia, que teve início na última quinta-feira (24).

Entidades do futebol têm adotado sanções contra a Rússia, comandada pelo presidente Vladimir Putin. A Fifa e a Uefa suspenderam as seleções e clubes russos de todas as competições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE