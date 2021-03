Conmebol deve adiar jogos da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo por pandemia

247 - A Conmebol, órgão responsável pelo futebol na América do Sul, deve aceitar o adiamento dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo marcados para o final de março e início de abril por conta do agravamento da pandemia de Covid-19, segundo reportagem do UOL. No momento, porém, a entidade busca pedir à Fifa a liberação dos jogadores que atuam na Europa, mas sem sucesso.

Nesta sexta-feira, 5, houve uma reunião entre a confederação sul-americana e a Fifa, que deve continuar no sábado, 6, com a presença dos presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Dominguez. Por enquanto, da primeira reunião, não foi oficializado uma resolução.

Jogadores não liberados, problemas financeiros e restrições de voos

Pelas regras atuais, alguns países europeus, onde estão alguns jogadores importantes das seleções, não são obrigados a ceder atletas durante a pandemia para países em zona vermelha, como o Brasil. Na Inglaterra, Liverpool, onde jogam os titulares Roberto Firmino e Alisson Becker, e Manchester City, onde joga Gabriel Jesus, já afirmaram que não iriam liberar os jogadores.

Além da falta de atletas importantes, as federações sul-americanas não aceitam atuar sem jogadores porque a falta das estrelas dos times também afeta o valor comercial dos jogos. Por outro lado, querem resolver logo esses problemas para poderem voltar a disputar partidas e arrecadar recursos.

Soma-se a isso as restrições de viagens entre os países da América do Sul, como da Colômbia para voos do Brasil. A Seleção Brasileira atuaria no país no dia 26 de março.

