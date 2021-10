Conmebol negocia para ter 100% de público na final da Libertadores, no Uruguai

Apoie o 247

Metrópoles - Ainda existem muitas indefinições a pouco menos de dois meses para as finais da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Uma delas diz respeito à presença de torcida no estádio Centenário, em Montevidéu, palco das duas decisões, nos dias 20 de novembro, entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino, e 27, entre Flamengo e Palmeiras. Existe a possibilidade de o histórico estádio ter 100% de sua capacidade preenchida, mas, por ora, somente 50% está assegurada.

Em entrevista à rádio uruguaia Sport890, o secretário de Esportes do Uruguai, Sebastián Bauzá, afirmou que está “trabalhando para que as finais sejam realizadas com 100% de público no Centenário”.

A reportagem apurou que há realmente esse desejo por parte da Conmebol de ter 60 mil torcedores nas decisões das duas principais competições do futebol sul-americano, mas neste momento, essa possibilidade é pequena. O que pode mudar esse cenário e fazer com que as autoridades uruguaias liberem 100% da capacidade do estádio é o ritmo avançado da vacinação no Uruguai, além da redução do número de casos de Covid-19 no país.

