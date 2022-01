Conselheira da Juventus protesta contra uso da camisa do time por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Ao receber alta médica nesta quarta-feira (5) de um quadro de obstrução intestinal, Jair Bolsonaro concedeu entrevista coletiva utilizando uma camisa Clube Atlético Juventus, mais conhecido Juventus da Mooca, tradicional time da Zona Leste de São Paulo.

O gesto foi criticado pela conselheira do clube Eloísa Machado. "Como Conselheira do Juventus, repudio o uso da camisa pelo presidente Jair Bolsonaro, acusado de crimes na justiça nacional e internacional, símbolo de erosão democrática e pobreza moral", disse Machado.

Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (5), depois de ficar internado por dois dias no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, com um quadro de obstrução no intestino.

De acordo com o médico Antônio Luiz Macedo, que atende Bolsonaro desde a suposta facada em 2018, a obstrução intestinal foi provocada por "camarão não mastigado corretamente". O próprio Bolsonaro explicou o episódio, durante entrevista coletiva: "eu não almoço, eu engulo. A peixada tinha uns camarõezinhos também, comi e mastiguei o peixe e comi o camarão".

"O camarão não foi mastigado, é o que ele tá explicando. A gente pede pra que todos fazerem o que a gente faz: mastigar 15 vezes cada garfada", emendou Macedo na coletiva. O médico estava de férias nas Bahamas, Caribe, e veio às pressas para avaliar Bolsonaro num avião fretado pelo Hospital Villa Nova Star, a um custo entre R$ 340 mil e R$ 550 mil, segundo levantamento do UOL.

Antônio Luiz Macedo disse ainda que Jair Bolsonaro passará por uma dieta especial e caminhadas nas próximas semanas. "O presidente está com a saúde muito boa, se recuperando rapidamente. Quando cheguei [no hospital], o intestino estava começando a funcionar e no dia seguinte já estava funcionando", afirmou.

As férias de Jair Bolsonaro em Santa Catarina foram marcadas por passeios de motocicleta, de moto aquática e até uma visita a um parque onde se apresentou como piloto após show temático, enquanto enchentes assolam o estado da Bahia, provocando 26 mortes e atingindo mais de 715 mil em 166 cidades, segundo o governo baiano.

