Conselho Superior do Esporte reforça que é preciso punir envolvidos em escândalo no Barcelona, da Espanha

247 - O Conselho Superior do Esporte da Espanha informou que vai colocar em prática medidas contra o "Caso Negreira" - o Barcelona foi denunciado por corrupção empresarial após pagamentos suspeitos a um vice-presidente de arbitragem.

O secretário de Estado para o Esporte na Espanha, José Manuel Franco, disse nesta segunda-feira (13) que "o Ministério Público já denunciou perante o Juízo de Instrução, e o caso tem que ser admitido para processo".

"No momento em que isso ocorrer, vamos atuar neste caso. Atuaremos com a maior contundência, uma vez que termine o trabalho do Ministério", disse ele em entrevista ao "Programa de AR".

"Esse tema cai mal para o esporte espanhol. Um clube não paga assim, do nada, a um vice-presidente da arbitragem. Há que se investigar, e eu pediria ao Barcelona algum tipo de esclarecimento, que nos expliquem claramente o que aconteceu. Pode ser que não seja tão grave quanto parece".

